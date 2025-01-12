В Румынии проходит митинг оппозиции

В центре Бухареста в Румынии члены и сторонники оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) вышли на массовый митинг, протестуя против отмены второго тура выборов президента. Оппозиционные политики ведут прямую трансляцию с Университетской площади в соцсетях, передает РИА Новости.

Местные телеканалы сообщают, что на Университетской площади собрались около 2,5 тыс. человек, количество участников митинга продолжает расти.

Лидер AUR Джордже Симион заявил рассказал представителям СМИ, что манифестанты планируют двигаться маршем к Площади Виктории и оставаться там до 23:00 (00.00 мск). Он добавил, что ожидается не менее 50 тыс. человек.

«Наше главное требование — проведение второго тура выборов президента и отставка Клауса Йоханниса (действующий глава государства. — ред.)», — сказал политик.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил Конституционный суд.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.