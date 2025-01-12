Премьер Словакии пообещал продолжить давление на Украину

Фицо: Словакия будет и дальше давить на Украину для восстановления транзита газа

Словакия будет создавать давление на Украину для того, чтобы восстановить транзит газа. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире телеканала ТАЗ.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что давление будет оказываться в рамках работы технической группы по энергетике, которая была создана после остановки Киевом транзита газа по украинской территории.

«Если мы не будем работать над импортом определенного объема газа с востока через Украину, то мы станем свидетелями нехватки газа в Европе и огромного роста цен на газ в Европе», — сообщил Фицо.

Премьер Словакии отметил, что на фоне своих действий сама Украина теряет €800 миллионов на сборах за транзит газа. Фицо добавил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно сказаться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.

Также Фицо жестко раскритиковал Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже в ходе его поездок по Европе. Премьер Словакии выразил недовольство решением Киева не продлевать контракт на транзит российского газа через Украину, кроме того, политик предупредил о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии и сокращение помощи украинским беженцам. Украинский президент выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо заявил, что «Газпром» будет поставлять Словакии газ «другим способом».