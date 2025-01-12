Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии пообещал продолжить давление на Украину

Фицо: Словакия будет и дальше давить на Украину для восстановления транзита газа
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Словакия будет создавать давление на Украину для того, чтобы восстановить транзит газа. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире телеканала ТАЗ.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что давление будет оказываться в рамках работы технической группы по энергетике, которая была создана после остановки Киевом транзита газа по украинской территории.

«Если мы не будем работать над импортом определенного объема газа с востока через Украину, то мы станем свидетелями нехватки газа в Европе и огромного роста цен на газ в Европе», — сообщил Фицо.

Премьер Словакии отметил, что на фоне своих действий сама Украина теряет €800 миллионов на сборах за транзит газа. Фицо добавил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно сказаться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.

Также Фицо жестко раскритиковал Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже в ходе его поездок по Европе. Премьер Словакии выразил недовольство решением Киева не продлевать контракт на транзит российского газа через Украину, кроме того, политик предупредил о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии и сокращение помощи украинским беженцам. Украинский президент выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо заявил, что «Газпром» будет поставлять Словакии газ «другим способом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами