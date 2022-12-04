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В Сербии заявили об энергетической стабильности, несмотря на запрет на ввоз нефти из России

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Состояние сербского энергетического рынка стабильно, несмотря на эмбарго на поставку российской нефти по морю в страны Евросоюза (ЕС). Об этом заявила премьер республики Ана Брнабич, написало агентство Tanjug.

«Это (запрет на ввоз нефти из России) повлияет на нашу экономику, но Сербия — это энергетически стабильная страна», — сказала Брнабич.

Председатель правительства республики отметила, что Сербия — это «энергетически безопасная страна» благодаря усилиям президента Александара Вучича.

В первой половине сентября министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила, что республика с 1 ноября больше не сможет закупать российскую нефть из-за санкций ЕС, поэтому попытается приобрести топливо у Ирана.

В середине октября глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что нефтепровод для поставок российской нефти из Венгрии в Сербию могут построить через 1,5 года.

Ранее 3 декабря в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть в $60 за баррель.

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