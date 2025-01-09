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На Западе заявили, что Трамп рискует потерять доверие членов НАТО

WSJ: Трамп рискует потерять доверие членов НАТО из-за заявлений о Канаде и Гренландии
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Evan Vucci/AP

Вашингтон может потерять доверие союзников по НАТО после заявлений избранного президента Дональда Трампа о желании присоединить к США Канаду и Гренландию. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы издания отмечают, что риторика Трампа о вхождении этих государств в состав США может воодушевить противников НАТО.

Кроме того, негативно может сказаться и намерения президента США добиться увеличения расходов стран альянса на военные нужды.

Трамп в своих заявлениях, о которых идет речь, сообщил, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. Избранный глава государства также добавил, что намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Зачем республиканцу понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидеры Европейского союза отнеслись с непониманием к последним заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Панамскому каналу.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести высокие тарифы против Мексики и Канады.

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