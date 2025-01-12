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Путин на предстоящей неделе проведет новое совещание по развитию Крыма

Зарубин: у Путина на неделе будут международные контакты и совещание по Крыму
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе планирует провести новое совещание по развитию Крыма и Севастополя, также у главы государства запланированы международные контакты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кроме того, в планах у Путина урок «Победа», приуроченный в рамках Года защитника Отечества к его главному событию — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и другие мероприятия по случаю подготовки к предстоящему празднованию.

Накануне федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным.

10 января Трамп заявил во время своего выступления перед журналистами, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Ранее стало известно, что Швейцария готова принять встречу Путина и Трампа.

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