Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АдГ рассказали, как подрыв «Северных потоков» повлиял на отношения ФРГ и США

Депутат Ротфусс: подрыв «Северных потоков» навредил отношениям ФРГ и США
close
РИА Новости

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» оказал негативное влияние на отношения ФРГ и США, однако избранный президент Штатов Дональд Трамп может это исправить. Об этом ТАСС заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс.

«Во внешней политике благодаря новой администрации Дональда Трампа и ее смелым и критически настроенным представителям мы видим реальный шанс на улучшение немецко-американских отношений, которые, на наш взгляд, были серьезно осложнены ситуацией с подрывом «Северных потоков», — сказал депутат.

Несколькими часами ранее сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель высказалась о поставках российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2» в страну и пообещала восстановить газопровод. Также она заявила о желании снести все построенные ветроэлектростанции, назвав их «ветряными мельницами позора».

В декабре представитель швейцарской компании Transliq AG Роберт Бехлер выразил мнение, что максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток — 2» могут достигнуть около €633 миллионов. При этом указанная сумма находится на верхней границе ожидаемых расходов.

Ранее в Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока — 2».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами