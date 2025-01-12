В АдГ рассказали, как подрыв «Северных потоков» повлиял на отношения ФРГ и США

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» оказал негативное влияние на отношения ФРГ и США, однако избранный президент Штатов Дональд Трамп может это исправить. Об этом ТАСС заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс.

«Во внешней политике благодаря новой администрации Дональда Трампа и ее смелым и критически настроенным представителям мы видим реальный шанс на улучшение немецко-американских отношений, которые, на наш взгляд, были серьезно осложнены ситуацией с подрывом «Северных потоков», — сказал депутат.

Несколькими часами ранее сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель высказалась о поставках российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2» в страну и пообещала восстановить газопровод. Также она заявила о желании снести все построенные ветроэлектростанции, назвав их «ветряными мельницами позора».

В декабре представитель швейцарской компании Transliq AG Роберт Бехлер выразил мнение, что максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток — 2» могут достигнуть около €633 миллионов. При этом указанная сумма находится на верхней границе ожидаемых расходов.

Ранее в Швейцарии оценили расходы на ремонт «Северного потока — 2».