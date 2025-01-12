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В Германии выразили желание перезапустить «Северный поток»

Кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Вайдель пообещала восстановить «Северный поток»

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель высказалась о поставках российского газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2» в страну и пообещала восстановить газопровод. Об этом пишет газета Welt.

«Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», — заявила политик в ходе съезда партии.

Вайдель среди прочего дала обещание снести все построенные ветроэлектростанции, назвав их «ветряными мельницами позора», вернуть в эксплуатацию АЭС, а также продлить срок службы угольных электростанций.

Помимо этого, кандидат в канцлеры ФРГ заявила, что закроет границы Германии для нелегальных мигрантов и начнет их масштабные высылки.

В декабре представитель швейцарской компании Transliq AG Роберт Бехлер выразил мнение, что максимальные расходы на ремонт газопровода «Северный поток — 2» могут достигнуть около €633 миллионов. При этом указанная сумма, отметил он, находится на верхней границе ожидаемых расходов и основывается на будущем использовании газопровода, а не на выводе его из эксплуатации.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Кроме того, сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Американский журналист Сеймур Херш днем 26 сентября опубликовал новую статью на платформе Substack, в которой рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны.

Ранее в ФРГ заявили, что Германия продолжает покупать российский газ.

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