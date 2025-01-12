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Украинская журналистка ответила на оскорбление Джонсона в адрес Путина

Журналистка Панченко заявила Джонсону, что конфликт идет три года из-за него
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Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X отреагировала на оскорбление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.

Она заявила, что военный конфликт идет уже почти три года из-за Джонсона и его действий.

Панченко подчеркнула, что специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине должна была завершиться в марте 2022 года, если бы не действия британского премьера по затягиванию конфликта.

В интервью Delfi Джонсон обратился к Путину с нецензурными словами, отметив, что «Украина, Эстония, Литва, Латвия не являются частью Российской империи».

До этого Панченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский стал богаче американского предпринимателя Илона Маска. Журналистка утверждала, что Зеленский за прошлый год вместе со своей командой заработал более $12 млрд только на телефонных аферах. Всего с начала военного конфликта, отметила она, общий доход команды украинского лидера от мошеннических действий превысил $60 млрд.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский нарочно ведет Украину к катастрофе.

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