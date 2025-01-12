Делегаты съезда АдГ не стали осуждать Россию за участие в конфликте на Украине

Делегаты съезда правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который проходил в городе Риза, отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

В ходе съезда участники обсуждали идею внесения поправок в предвыборную программу АдГ, в которых выступили бы с критикой действий России. В мероприятии приняли участие около 600 делегатов. Из них 69% проголосовали против внесения изменений.

«Война на Украине перевернула европейский миропорядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства за пределами НАТО и ЕС», — говорится в проекте программы партии.

В конце декабря американский предприниматель Илон Маск заявил, что только приход к власти в Германии АдГ может спасти страну. Так он прокомментировал публикацию немецкой политической активистки Наоми Зайбт, которая раскритиковала кандидата в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца за нежелание вести диалог с «Альтернативой для Германии».

Ранее депутат бундестага оценил предпосылки для нормализации отношений ФРГ с Россией.