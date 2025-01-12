В ФРГ назвали европейских лидеров, которые будут строить отношения ЕС с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и венгерский лидер Виктор Орбан могут сыграть ключевые роли в выстраивании отношений Европейского союза (ЕС) и нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Der Spiegel.

Журнал напоминает, что Мелони недавно встречалась с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, а будущий госсекретарь США Марко Рубио хвалил ее как «великого союзника» и «сильного лидера». Кроме того, говорится в тексте, «Джорджа Мелони уже выдвигает себя и свою страну на передний план».

Большую роль может сыграть и Виктор Орбан, у которого хорошие отношения с Трампом уже много лет. Хотя Орбан долгое время был «аутсайдером» в ЕС, у него те же интересы, что и у других государств объединения, в том числе в важных экономических вопросах, пишут авторы.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины для стран — членов Европейского союза, если они не начнут покупать американские энергетические ресурсы. В ответ на это вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне заявил, что Евросоюз может ввести ответные ограничительные меры, если администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет политику реализации тарифов на импорт из государств ЕС.

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