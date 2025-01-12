Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ назвали европейских лидеров, которые будут строить отношения ЕС с Трампом

Spiegel: Мелони и Орбан сыграют ведущие роли в выстраивании отношений ЕС и Трампа
close
CNP/MediaPunch/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и венгерский лидер Виктор Орбан могут сыграть ключевые роли в выстраивании отношений Европейского союза (ЕС) и нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Der Spiegel.

Журнал напоминает, что Мелони недавно встречалась с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, а будущий госсекретарь США Марко Рубио хвалил ее как «великого союзника» и «сильного лидера». Кроме того, говорится в тексте, «Джорджа Мелони уже выдвигает себя и свою страну на передний план».

Большую роль может сыграть и Виктор Орбан, у которого хорошие отношения с Трампом уже много лет. Хотя Орбан долгое время был «аутсайдером» в ЕС, у него те же интересы, что и у других государств объединения, в том числе в важных экономических вопросах, пишут авторы.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины для стран — членов Европейского союза, если они не начнут покупать американские энергетические ресурсы. В ответ на это вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне заявил, что Евросоюз может ввести ответные ограничительные меры, если администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет политику реализации тарифов на импорт из государств ЕС.

Ранее политолог раскрыл, почему в ЕС боятся политики Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами