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Политолог раскрыл, почему в ЕС боятся политики Трампа

Политолог Васильев: в Брюсселе боятся, что при Трампе ЕС потерпит крах
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Jonathan Drake/Reuters

В Брюсселе всерьез опасаются, что при избранном президенте США Дональде Трампе Европейский союз потерпит крах. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. Он напомнил, что республиканец в свое время горячо приветствовал «брекзит» (выход Британии из ЕС), поскольку распад единства Евросоюза ему на руку.

«И вообще, экономическая задача американцев, по большому счету, всегда состояла в том, чтобы развалить Евросоюз. Она сейчас немножко отошла на задний план. Но фактически такая цель все еще есть, эта идея просматривается. Трампу не нужен ЕС как экономическое образование», — сказал Васильев.

Он добавил, что раскол ЕС позволит США быстрее захватить европейский нефтегазовый рынок, особенно после того, как Брюссель сам отказался от большей части недорогих энергоносителей из России.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что политики Евросоюза опасаются отмены Трампом антироссийских указов нынешнего лидера США Джо Байдена.

По данным издания, чиновники Еврокомиссии распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против РФ до кибербезопасности, чтобы понять, как их отмена может отразиться на ЕС.

Ранее Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным.

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