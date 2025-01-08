В ЕС пригрозили Трампу после его слов о пошлинах

Евросоюз может ввести ответные ограничительные меры, если администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет политику реализации тарифов на импорт из государств ЕС. Об этом в беседе с агентством Bloomberg заявил вице-председатель Еврокомиссии Стефан Сежурне.

«Я готов обсудить с коллегами как оборонительные, так и наступательные действия», — подчеркнул он.

Сежурне отметил возможность введения ЕС пошлин на импорт из Соединенных Штатов и развития дополнительных мер в целях поддержки бизнеса в Европе.

Он добавил, что все еще надеется убедить Трампа, что торговая война нанесет ущерб американскому бизнесу.

В декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины для стран — членов Европейского союза, если они не начнут покупать американские энергетические ресурсы.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады.