Украинский детектив Аршавин рассказал, что сбежал в Румынию

Детектив украинского нацагентства по борьбе с коррупцией сбежал в Румынию

Детектив украинского Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАБУ) Тимур Аршавин сбежал в Румынию. Подробности приводит «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

«Если начинают бежать за рубеж уже и представители таких ведомств, то это говорит о том, что дела Украины очень и очень плохи», — пишет автор поста.

Известно, что детектив пересек украинско-румынскую границу незаконно, минуя официальные пункты пропуска.

Пятеро мужчин пытались выплыть с Украины на надувной лодке через реку Тису. Их задержали сотрудники пограничной службы. Известно, что молодые люди заплатили организаторам переправы от $8 до $11 тыс. за каждого.

До этого два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выезда за границу. Украинская команда играла в групповой стадии Континентального кубка в Италии, после чего оба хоккеиста покинули расположение команды и не вернулись домой.

Ранее киевский блогер сбежал из Украины после получения повестки.