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В МИД России прокомментировали планы США по ужесточению санкций

Рябков заявил, что в арсенале внешней политики США остались только санкции

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MFA Russia/Global Look Press

В арсенале внешней политики США не осталось ничего, кроме санкций и угроз. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков РИА Новости.

«Я хотел бы предостеречь всех от переоценки значения американских шагов», — сказал замминистра, комментируя планы США по ужесточению санкций.

По его словам, эта является одним из элементов «политико-психологического нажима» на российское бизнес-сообщество, а также на международное сообщество.

Рябков летом заявлял, что правительство РФ рассматривает возможность сократить дипломатические отношения со странами Запада в качестве ответа на санкционные меры.

До этого заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, выступая в фонде Карнеги, заявил, что США планируют усилить санкционное давление в отношении российской нефти.

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон «в краткосрочной перспективе» намерен сократить доходы Москвы от продажи нефти, в том числе за счет сокращения объема нефти, который РФ разрешено поставлять на рынок.

Ранее попавшим под санкции судам из РФ запретили останавливаться в портах Дании.

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