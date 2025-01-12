Кипр собирается присоединиться к Шенгенской зоне

Президент Кипра сообщил о планах присоединиться к Шенгенской зоне в 2025 году

Кипр решит все технические вопросы, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне в 2025 году. Об этом заявил кипрский президент Никос Христодулидис, пишет греческая газета Kathimerini.

«Сейчас прорабатываем технические детали, необходимые для присоединения», — отметил президент.

Христодулидис обратил внимание на то, что Кипр и Ирландия являются единственными государствами-членами Евросоюза, которые до сих пор не входят в Шенгенскую зону. Членство в ЕС будет полезно для туризма и инвестиций, добавил он.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой.

С 1 января 2025 года Совет Евросоюза окончательно утвердил отмену контроля на внутренних сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией. Вена с 2022 года блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенген из-за опасений по поводу нелегальной миграции.

В декабре власти Нидерландов вновь ввели пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны. Контроль будет действовать в течение шести месяцев в любом пункте пересечения границ с Бельгией и ФРГ. Проверки также будут проводиться в прибывающих из Шенгенской зоны поездах международного следования.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.