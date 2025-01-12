Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кипр собирается присоединиться к Шенгенской зоне

Президент Кипра сообщил о планах присоединиться к Шенгенской зоне в 2025 году
close
Depositphotos

Кипр решит все технические вопросы, необходимые для присоединения к Шенгенской зоне в 2025 году. Об этом заявил кипрский президент Никос Христодулидис, пишет греческая газета Kathimerini.

«Сейчас прорабатываем технические детали, необходимые для присоединения», — отметил президент.

Христодулидис обратил внимание на то, что Кипр и Ирландия являются единственными государствами-членами Евросоюза, которые до сих пор не входят в Шенгенскую зону. Членство в ЕС будет полезно для туризма и инвестиций, добавил он.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Шенгенская зона объединяет пространство 29 государств Европы, которые отменили пограничный контроль между собой.

С 1 января 2025 года Совет Евросоюза окончательно утвердил отмену контроля на внутренних сухопутных границах Шенгена с Болгарией и Румынией. Вена с 2022 года блокировала полное вступление Румынии и Болгарии в Шенген из-за опасений по поводу нелегальной миграции.

В декабре власти Нидерландов вновь ввели пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны. Контроль будет действовать в течение шести месяцев в любом пункте пересечения границ с Бельгией и ФРГ. Проверки также будут проводиться в прибывающих из Шенгенской зоны поездах международного следования.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами