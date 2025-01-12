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В США назвали «самым важным» заявление Трампа о России

Профессор Сакс: Слова Трампа о понимании России стали важнейшим заявлением
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Cheney Orr/Reuters

Заявление избранного президента США Дональда Трампа о понимании позиции России по вопросу расширения НАТО стало важнейшим для американской политики за много лет. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на YouTube-канале Duran.

«Это самое важное заявление из тех, которые делал он или любой другой американский лидер за много-много лет. Это ключевая правда, главное объяснение всего, что мы видели», — сказал он.

Профессор добавил, что своими словами и действиями Трамп создает базу для завершения военного конфликта на территории Украины. Он отметил, что до недавнего времени в США существовало табу на обсуждение истинных причин российской спецоперации.

Трамп отмечал, что с пониманием относится к позиции России по членству Украины в НАТО. Он подчеркнул, что Москва в течение долгого времени называла недопустимым присоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

Недавно полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Украины из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохранить за собой территории.

Ранее на Украине рассказали, когда могут встретиться Зеленский и Трамп.

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