В Дании предложили обратиться к России в случае агрессии США

Депутат Социалистической народной партии Дании Карстен Хенге заявил, что его стране необходимо обратиться за помощью к России в случае агрессии со стороны США с целью аннексии Гренландии. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ситуации крайней эскалации нам нужно пойти на крайние меры и обратиться за помощью к России для решения этой проблемы», — написал Хенге.

Депутат выразил уверенность, что просьба Дании будет услышана и «Россия не позволит Гренландии стать частью США». По мнению Хенге, РФ также будет невыгоден переход острова под контроль Вашингтона.

Спустя два часа депутат удалил свой пост.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

По словам Трампа, на острове проживают порядка 45 тысяч человек, которые сами толком не знают, имеет ли Дания законное право на владение территорией. Позднее датское правительство направило личные сообщения команде американского политика с целью убедить его, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без включения острова в состав США.

Ранее в покупке Трампом Гренландии увидели угрозу для России.