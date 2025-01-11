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В МИД России прокомментировали новые санкции США

МИД: США пытаются навредить экономике России ценой дестабилизации мирового рынка
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Враждебные действия Вашингтона, принявшего решение о введении новых санкций против энергетического сектора России, получат реакцию. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что действия США будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России.

В заявлении подчеркивается, что введение новых рестрикций является попыткой навредить российской экономике в преддверии завершения президентского срока Джо Байдена ценой риска дестабилизации мировых рынков.

В МИД добавили, что будущему президенту США Дональду Трампу, который не имеет права отменять ранее принятые санкции без одобрения конгресса, остается «выжженная земля».

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Ранее стало известно, что отмена санкций США против России может стать частью сделки по Украине.

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Санкции против России
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