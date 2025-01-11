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В ЕК анонсировали консультации по 16-му пакету антироссийских санкций

RMF FM: ЕК 14 января начнет консультации по 16-му пакету санкций против России
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Virginia Mayo/AP

Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

В публикации отмечается, что занимающая пост председателя Евросоюза Польша планирует принять новый пакет рестикций в третью годовщину начала российско-украинского конфликта — 24 февраля.

Радиостанция подчеркивает, что в рамках консультаций послы стран ЕС передадут свои предложения и опасения по поводу 16-го пакета санкций.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью».

Под ограничения также попали 30 российских компаний, в том числе «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие нефтесервисные фирмы.

Ранее стало известно, что отмена санкций США против России может стать частью сделки по Украине.

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