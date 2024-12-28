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В Германии усомнились в шансах Шольца переизбраться на пост канцлера

Bild: у Шольца все меньше шансов переизбраться на пост канцлера Германии
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Johanna Geron/Reuters

Шансы канцлера Германии Олафа Шольца переизбраться на должность становятся все меньше, поскольку разрыв между ним и его конкурентом от оппозиции Фридрихом Мерцем увеличивается. Об этом пишет Bild.

Газета цитирует слова руководителя социологического института INSA Германа Бинкерта, который считает, что у действующего канцлера есть шансы догнать, но не обогнать Мерца. Разрыв между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и оппозиционным блоком ХДС/ХСС Мерца слишком велик, указал эксперт.

Он подчеркнул, что без каких-либо серьезных ошибок со стороны Мерца Олаф Шольц не сможет переизбраться на пост федерального канцлера.

До этого стало известно, что большинство опрошенных немцев считают, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц не обладает качествами сильного лидера. Кроме того, 74% респондентов считают, что Шольц не должен вновь выдвигаться на пост канцлера ФРГ на предстоящих в следующем году выборах.

Ранее Илон Маск напугал лидеров Евросоюза постом о немецкой партии.

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