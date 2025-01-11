Доцент МГИМО сообщил, что мировая экономика адаптировалась к конфликту на Украине

Доцент Сергеев заявил об адаптации мировой экономики к конфликту на Украине

Мировая экономика адаптировалась к российско-украинскому конфликту, и боевые действия больше не влияют на нее. Такое мнение высказал доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Егор Сергеев в беседе с Ura.ru.

«Влияние проведения специальной военной операции на мировую экономику практически сошло на нет. Ну, чем мы влияем на мировую экономику?» — сказал он, отметив, что значительная часть связей переориентировалась и торговля идет другими путями.

Энергетические потоки в Евросоюз и экспорт хозяйственных товаров с Украины идут, но альтернативными путями, добавил Сергеев.

При этом директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин считает, что боевые действия оказывают влияние в первую очередь на европейскую экономику.

По его словам, это происходит не напрямую, «а опять же через запреты, которые внутри». Он добавил, что после завершения конфликта экономике РФ нужно будет время на «смену ориентиров».

11 января депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя новый санкционный пакет США против энергетической сферы РФ, заявил, что российская сторона наладила схемы обхода ограничений и необходимое партнерство.

Ранее сообщалось, что отмена новых санкций США против России может стать частью сделки по Украине.