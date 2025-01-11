В ФРГ заявили, что предложение передать Украине €3 млрд «не соответствует демократии»

Глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених поддержал позицию Олафа Шольца по блокировке помощи Украине на €3 млрд. Его слова приводит n-tv.

«Выделение дополнительных бюджетных средств через парламент незадолго до выборов в Бундестаг, чтобы поставить будущее правительство перед свершившимся фактом – это не соответствует нашей демократии и вряд ли может быть оправдано с юридической и политической точек зрения», — сказал Мютцених.

До этого журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, глава МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее в Германии остались недовольны решением Шольца заблокировать €3 млрд для Украины.