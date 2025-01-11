Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ заявили, что предложение передать Украине €3 млрд «не соответствует демократии»

Лидер СДПГ Мютцених поддержал позицию Шольца по блокировке €3 млрд для Украины
close
photothek.net/Wikimedia

Глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених поддержал позицию Олафа Шольца по блокировке помощи Украине на €3 млрд. Его слова приводит n-tv.

«Выделение дополнительных бюджетных средств через парламент незадолго до выборов в Бундестаг, чтобы поставить будущее правительство перед свершившимся фактом – это не соответствует нашей демократии и вряд ли может быть оправдано с юридической и политической точек зрения», — сказал Мютцених.

До этого журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, глава МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее в Германии остались недовольны решением Шольца заблокировать €3 млрд для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами