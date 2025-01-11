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В Германии недовольны решением Шольца заблокировать €3 млрд для Украины

Spiegel: отказ Шольца выделять €3 млрд Киеву вызвал резкую критику политиков ФРГ
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Annegret Hilse/Reuters

Отказ канцлера Олафа Шольца поддержать выделение дополнительных €3 млрд Украине вызвал резкую критику со стороны немецких политиков. Об этом пишет Der Spiegel.

«Канцлер Олаф Шольц в настоящее время не видит необходимости увеличивать ранее запланированную помощь Германии в области вооружений. Его пресс-секретарь Хоффманн в пятницу хранила молчание по этой теме. Помощь Украине всегда является проблемой внутри федерального правительства, сказала Хоффманн, но она не стала сообщать о внутренних дискуссиях», — говорится в тексте.

Журнал приводит слова Агнешки Брюггер от партии «Зеленых», которая заявила, что Шольц неверно представляет сложившуюся на Украине ситуацию и ему необходимо «расчистить путь для трех миллиардов евро, все остальное безответственно и цинично».

В свою очередь председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что «потрясена, но не удивлена» позицией Шольца.

Депутат бундестага Маркус Фабер также подчеркнул, что позиция Шольца «играет с жизнями тех, кто каждый день подвергается бомбежкам на Украине».

До этого журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, глава МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Шольц блокирует выделение €3 млрд помощи Украине.

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