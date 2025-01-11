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МИД Румынии эвакуировал консульство из Лос-Анджелеса

МИД Румынии эвакуировал генконсульство из Лос-Анджелеса по требованию США
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Etienne Laurent/AP

Министерство иностранных дел Румынии сообщило о вынужденной эвакуации сотрудников консульства в Лос-Анджелесе из-за сильных пожаров. Соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Американские власти потребовали эвакуации здания Генерального консульства Румынии в Лос-Анджелесе в связи с сильными пожарами», — говорится в пресс-релизе.

При этом консульское обслуживание румынских граждан в США оказывается через мобильную консульскую группу.

До этого губернатор Калифорнии потребовал найти виновных в том, что водохранилище Сент-Инес вместимостью свыше 400 тыс. кубометров оказалось пустым в день начала пожара в Лос-Анджелесе.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Ранее потерявший дом Мел Гибсон сравнил пожары в США с бомбардировками союзников в 1945 году.

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