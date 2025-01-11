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В Литве разгорелся скандал из-за замминистра, празднующего 9 Мая

LRT: в Литве разгорелся скандал из-за замминистра финансов, празднующего 9 Мая
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Shamil Zhumatov/Reuters

В Литве разгорелся скандал из-за нового заместителя министра финансов Валентина Гаврилова, который поздравлял своих подписчиков в социальных сетях с Днем Победы и утверждал, что продолжит отмечать 9 Мая, поскольку эта дата важна для его семьи. Об этом пишет LRT.

«Для нашей семьи эта дата всегда была важной. Да, я понимаю нынешний контекст, но сохраняю уважение к памяти моих дедов и других родственников... Мы стараемся поддерживать эту традицию: 9 мая, а если не выходит, то 8-го или 10-го», — прокомментировал ситуацию Гаврилов.

Это вызвало недовольство членов Социал-демократической партии, членом которой является Гаврилов, однопартийцы призвали его уйти в отставку. Руководство партии намерено рекомендовать замминистра прекратить отмечать День Победы, пишет LRT.

В то же время экс-министр культуры, депутат Сейма Симонас Кайрис назвал действия Гаврилова примером «бытового советизма». Президент Литвы Гитанас Науседа через своих советников также выразил мнение, что личная позиция замминистра Гаврилова в контексте занимаемой им должности непонятна и неприемлема, отмечается в материале.

До этого уходящий с должности министра культуры Литвы Симонас Кайрис раскритиковал слова своего преемника Шарунаса Бирутиса, который выступил против отмены русской культуры, назвав его слова «игрой с огнем».

Ранее сообщалось, что Лукашенко планирует отметить День Победы в 2025 году в Москве.

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