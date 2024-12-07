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В Литве осудили слова нового министра, выступившего против отмены русской культуры

Министр Кайрис осудил преемника, не захотевшего отменять русскую культуру в Литве

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liberalai.lt

Уходящий с должности министра культуры Литвы Симонас Кайрис раскритиковал слова своего преемника Шарунаса Бирутиса, который выступил против отмены русской культуры, назвав его слова «игрой с огнем». Об этом пишет портал Delfi.

Кайрис выразил уверенность, что позиция Бирутиса по отношению к русской культуре «не станет сигналом изменения позиции Литвы».

«Это не вопрос компетенции. Это вопрос мировоззрения. Мир изменился, а господин Бирутис не успел в ногу со временем с тех пор, как впервые был министром. Судя по всему, он не следил за всем периодом этого срока полномочий, сколько было дискуссий, сколько выборов было сделано. На мой взгляд, такие заявления — игра с огнем», — сказал Кайрис.

До этого Шарунас Бирутис заявил, что осуждает попытки отменить русскую культуру в его стране. Бирутис назвал естественным то, что в Литве проживает много людей русской национальности.

Он отметил, что каждого российского исполнителя, приезжающего с выступлениями в Литву, нужно рассматривать индивидуально. Как отмечает Delfi, в список нежелательных для Литвы лиц включены такие певцы, как Филипп Киркоров, Наташа Королева и Хабиб.

Ранее власти Литвы захотели создать комиссию по оценке «угроз» со стороны артистов из России.

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