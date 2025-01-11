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Президент Панамы заявил, что обратится в Совбез ООН, если Трамп продолжит свои угрозы

Президент Панамы может обратиться в СБ ООН из-за угроз Трампа Панамскому каналу
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Luca Renner/imageBROKER/Luca Renner/Global Look Press

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что может обратиться в Совет Безопасности ООН, если Дональд Трамп продолжит давить на страну по вопросу Панамского канала. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на бывшего панамского президента Эрнесто Балладареса.

«Он [Мулино] сказал, что предпримет больше действий после 20 января… если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе», — сказал Балладарес в интервью в своем офисе.

Он рассказал, что панамский президент прокомментировал заявления американского политика во время встречи 8 января в президентском дворце Панамы, где лидеры Латинской Америки встречались с лидером оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалесом.

По словам Балладареса, Мулино не уточнил, какие еще действия он может предпринять.

В 1999 году США передали Панаме ключи от Панамского канала, который был построен ими в 1920 году.

В последнее время Трамп заявлял, что китайские солдаты контролируют канал. Он также жаловался на транзитные сборы, которые платят американские суда, и угрожал вернуть себе контроль над водным путем.

Ранее в Панаме ответили на обвинения Трампа в дискриминации судов США в Панамском канале.

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