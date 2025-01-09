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В Панаме ответили на обвинения Трампа в дискриминации судов США в Панамском канале

Глава Панамского канала Моралес опроверг участие КНР в управлении каналом
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Global Look Press

Глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес Моралес опроверг The Wall Street Journal слова будущего президента США Дональда Трампа о том, что американские корабли дискриминируются при помощи высоких тарифов.

Моралес подчеркнул, что ставки применяются ко всем без исключения кораблям. The Wall Street Journal уточняет, что тарифы на пересечение канала колеблются от $300 тыс. до $1 млн.

«Мы не можем дискриминировать китайцев, американцев или кого-либо еще. Это нарушит договор о нейтралитете, международное право и приведет к хаосу», — заявил он.

Моралес также назвал необоснованными обвинения в том, что каналом управляет Китай, который никак не вовлечен в операции администрации.

7 января Трамп заявил, что начал переговоры с представителями Панамы по вопросу перехода канала под контроль США.

Ранее в Европе не поняли последних заявлений Трампа о Канаде и Гренландии.

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