США пригрозили Северной Корее «концом режима» в случае применения ядерного оружия

Применение Северной Кореей ядерного оружия против США и их союзников повлечет «решительный ответ» и станет «концом режима». Об этом говорится в заявлении по итогам заседания консультативной группы по вопросам ядерного планирования США и Южной Кореи, опубликованном на сайте Пентагона.

«Любая ядерная атака со стороны КНДР встретит быстрый, сокрушительный и решительный ответ. <…> Ядерная атака со стороны КНДР против Соединенных Штатов или их союзников неприемлема и приведет к концу этого режима», — говорится в заявлении.

По итогам заседания консультативной группы в Вашингтоне был утвержден план работы и мероприятий на первую половину текущего года. Следующее заседание группы состоится в Южной Корее.

В ноябре прошлого года главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) осудили ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает без остановки усиливать свой незаконный ядерный и ракетный арсенал. Страны G7 вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, требуя от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия, ядерных программ и всех других программ, связанных с оружием массового поражения и баллистическими ракетами.

Ранее Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную готовность КНДР к войне.