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Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР

Главы МИД G7: наращивание ядерного потенциала КНДР незаконно

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Главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) осудили недавние ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает без остановки усиливать свой незаконный ядерный и ракетный арсенал. Об этом сообщает РИА Новости.

«С сожалением сообщаем, что КНДР вновь предпочла сосредоточить свои усилия на незаконных программах по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет, вместо того чтобы заботиться о благосостоянии своего народа. Пхеньян продолжает наращивать свой запрещенный ядерный и ракетный потенциал, а также осуществлять дестабилизирующие действия», – говорится в заявлении итальянского МИД.

Страны G7 вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, требуя от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия, ядерных программ и всех других программ, связанных с оружием массового поражения и баллистическими ракетами.

«Мы настоятельно призываем членов Совета Безопасности ООН выполнять свои обязательства и обращаемся ко всем государствам-членам ООН с призывом к полному и эффективному соблюдению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», – подчеркивается в заявлении.

В октябре глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что в случае нападения на Северную Корею будет применено ядерное оружие в качестве оборонительной меры.
Северокорейский лидер заявил, что страна применит все доступные силы для того, чтобы защитить свой суверенитет в случае нападения извне.

Ранее постпредство России при ООН прокомментировало договор с КНДР.

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