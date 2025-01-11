Байден оценил шансы Харрис на участие в следующих выборах президента США

Байден: Харрис способна баллотироваться в президенты через четыре года

Вице-президент Камала Харрис способна снова побороться за пост главы государства через четыре года. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года, но это решение принимать ей», — сказал он журналистам.

В 2024 году Харрис стала кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после того, как Байден принял решение выйти из президентской гонки. В итоге победу на выборах 5 ноября одержал Дональд Трамп. По итогам голосования он набрал 312 голосов выборщиков, а Харрис — 226.

7 января американский журналист Джексон Хинкл заявил, что у Харрис нет шансов победить на выборах президента страны в 2028. По его мнению, она даже не будет участвовать в них. Журналист отметил, что Демократическая партия в данный момент находится в кризисе.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что отношения Байдена и Харрис ухудшились после победы Трампа на президентских выборах в США. Конфликт между ними обострился в период предвыборной кампании 2024 года, когда в последние несколько недель команда вице-президента была разочарована публичными выступлениями Байдена, известного многочисленными оговорками и странным поведением.

Ранее Харрис оговорилась во время клятвы верности флагу в сенате США.