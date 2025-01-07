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Американский журналист оценил шансы Харрис избраться президентом в 2028 году

Журналист Хинкл: у Харрис нет шансов избраться президентом США в 2028 году
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РИА Новости

У уходящего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис нет шансов победить на выборах президента страны в 2028. Об этом РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

По его мнению, она даже не будет участвовать в них.

«Вероятность того, что Харрис могла бы победить на выборах, нулевая. Думаю, что и вероятность ее участия в них нулевая», — сказал он.

Журналист отметил, что Демократическая партия в данный момент находится в кризисе.

Хинкл добавил, что в рассуждениях о возможности участия Харрис в выборах в 2028 году ничего особенного нет.

«Если человек напишет книгу, это поможет ее продать. Если поедет выступать с лекциями, это поможет получить более дорогие контракты на выступления», — пояснил журналист.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что отношения действующих американских президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис ухудшились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.

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