Американский журналист оценил шансы Харрис избраться президентом в 2028 году

У уходящего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис нет шансов победить на выборах президента страны в 2028. Об этом РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.
По его мнению, она даже не будет участвовать в них.
«Вероятность того, что Харрис могла бы победить на выборах, нулевая. Думаю, что и вероятность ее участия в них нулевая», — сказал он.
Журналист отметил, что Демократическая партия в данный момент находится в кризисе.
Хинкл добавил, что в рассуждениях о возможности участия Харрис в выборах в 2028 году ничего особенного нет.
«Если человек напишет книгу, это поможет ее продать. Если поедет выступать с лекциями, это поможет получить более дорогие контракты на выступления», — пояснил журналист.
До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что отношения действующих американских президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис ухудшились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.