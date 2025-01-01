Между Байденом и Харрис испортиились отношения

Отношения действующих американских президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис значительно ухудшились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Одной из сторон конфликта в первых эшелонах американской власти является также действующая первая леди Соединенных Штатов, Джилл Байден — она находится в конфликте с Харрис с тех пор, как Харрис назвала Байдена виновным в противодействии федеральной политике автобусных перевозок во время дебатов демократов в ходе предвыборного цикла 2020 года.

Наиболее заметно конфликт Байденов и Харрис обострился в период предвыборной кампании 2024 года, когда в последние несколько недель команда вице-президента была разочарована публичными выступлениями Байдена, известного многочисленными оговорками и странным поведением.

До этого член палаты представителей конгресса США Майкл Лоулер заявил, что Джо Байден и Камала Харрис оставят после себя Дональду Трампу катастрофу во внешнеполитической сфере.

Ранее Байден признался, что сожалеет о выходе из президентской гонки в США.