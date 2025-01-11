Власти Британии отказались поддерживать инвалидов на прежнем уровне

Власти Британии сокращают пособия для инвалидов на миллиарды фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источникив в британском правительстве.

«Даунинг-стрит готовит сокращения пособий по инвалидности на миллиарды фунтов стерлингов в попытке успокоить рынки своим экономическим планом», — сообщает издание.

Уточняется, что министр финансов Рейчел Ривз объявила о «жестком» сокращении расходов вместо повышения налогов для британцев. Кроме собственно сокращения расходов на выплаты инвалидам, в правительстве Британии обсуждают также ужесточение правил по получению статуса инвалида.

В ноябре прошлого года газета The Guardian со ссылкой на исследование Transparency International (TI) сообщила, что около 10% всех благотворительных взносов, получаемых политическими партиями Великобритании, приходят от сомнительных источников, что обусловлено существующими законодательными лазейками.

Ранее в ФРГ закрыли 47 криптовалютных обменников из-за помощи в отмывании денег.