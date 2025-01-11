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В ЕС рассказали, чего опасаются больше, чем реальных планов Трампа

FT: в ЕС заявили, что реальные планы Трампа не так страшны, как Илон Маск
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Brandon Bell/Reuters

Европейские чиновники заявили, что реальные планы Трампа не так страшны, как предприниматель и основатель Tesla Илон Маск. Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам чиновников ЕС, они ожидали чего-то подобного, но ничего настолько безумного, как присоединение Гренландии. С другой стороны европейские чиновники обеспокоены поведением Маска и уровнем его вмешательства в европейскую политику.

«Маск — это то, что действительно страшно», — заявил собеседник издания.

До этого газета Politico писала, что возможное включение датского острова Гренландии в состав США, если избранный американский президент Дональд Трамп решит добиться этого силовыми методами, может стать самым коротким вооруженным конфликтом за всю историю человечества.

Источники издания обратили внимание, что военные Вооруженных сил США находятся на территории Гренландии с 1940-х годов. При этом официально их присутствие на датском острове было закреплено в договоре между Вашингтоном и Копенгагеном, подписанном в 1951 году.

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали о желании Трампа «переделать мир».

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