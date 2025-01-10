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Аналитики рассказали, чем обернется возможное вторжение США в Гренландию

Politico: присоединение Гренландии к США станет самой короткой войной в истории
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Depositphotos/AP

Возможное включение датского острова Гренландии в состав США, если избранный американский президент Дональд Трамп решит добиться этого силовыми методами, может стать самым коротким вооруженным конфликтом за всю историю человечества. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на оценки аналитиков.

Источники издания обратили внимание, что военные Вооруженных сил США находятся на территории Гренландии с 1940-х годов. При этом официально их присутствие на датском острове было закреплено в договоре между Вашингтоном и Копенгагеном, подписанном в 1951 году.

По информации журналистов, почти сразу после этого в Гренландии появилась крупнейшая в Арктической зоне авиабаза «Туле» (с 2023 года — космическая база «Питуффик»). На ней размещен воинский контингент, включающий в себя до 10 тыс. человек, и бомбардировщики.

Как отметили аналитики, в договоре от 1951 года прописано, что американские войска обязаны оказать Гренландии помощь в случае нападения на нее. Вооруженные силы Дании в подобной ситуации просто не смогут справиться самостоятельно.

«Вопрос в том, с кем [ВС США] будут воевать [в случае вторжения в Гренландию]? Со своими собственными солдатами? Они уже там», — подчеркнул Кристиан Соби Кристенсен, старший научный сотрудник Центра военных исследований при Копенгагенском университете.

7 января Трамп провел пресс-конференцию и заявил, что Гренландия должна стать частью США. Он выразил уверенность, что этот остров необходим Вашингтону для обеспечения национальной безопасности и защиты «свободного мира». В то же время будущий американский лидер отказался дать обещание, что не будет добиваться контроля над Гренландией силовыми методами.

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали о желании Трампа «переделать мир».

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