Трамп раскритиковал вынесенный ему приговор суда

Приговор, который вынес суд в Нью-Йорке, является позором и очередной «охотой на ведьм». Так избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда вынести наказание в виде безусловного освобождения по делу о фальсификации финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает ТАСС.

«После шести лет их одержимости, миллионов долларов, потраченных впустую, и координации с Министерством (не) правосудия Байдена/Харрис, я получил безусловное освобождение. Этот результат доказывает, что дела нет и никогда не было», — сказал политик.

По его словам, приговор символизирует «вмешательство в выборы» в Соединенных Штатах. Вместе с тем Трамп назвал процесс «позорной инсценировкой». Он также отметил, что собирается обжаловать приговор, чтобы «восстановить доверие американцев к судебной системе».

10 января суд в Нью-Йорке освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации финансовых документов и оставил ему формальную судимость. Политику назначили безусловное освобождение, которое предполагает, что он не понесет ни тюремного заключения, ни штрафов, ни испытательного срока. При этом обвинительный приговор останется в силе.

Таким образом Трамп станет первым президентом Соединенных Штатов, вступившим в должность с судимостью за уголовные преступления. Его инаугурация состоится 20 января. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост главы государства или занимать его.

В конце мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о подлоге финансовых документов. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил Дэниэлс $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждала, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицал заявления бывшей порноактрисы.

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