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Сидящий в СИЗО депутат Рады Дубинский высмеял Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский держит украинцев в заложниках
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор думает, что может просить какую-то помощь от США, так как союзники Киева из Демократической партии внушили ему, что он имеет какой-то вес. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По его словам, демократы во главе с действующим американским президентом Джо Байденом «надули эго» Зеленского.

Парламентарий отметил, что украинский лидер до сих пор на самом деле верит в то, что Соединенные Штаты обязаны предоставить ему гарантии безопасности, а Дональд Трамп, который через 10 дней официально возглавит Белый дом, и Европа должны делать так, как «велел Владимир Александрович».

«С одной стороны — клиника, конечно. А с другой — мы все в заложниках у этого психопата», — написал Дубинский.

Накануне депутат писал, что слова Трампа о сроках завершения конфликта с Россией являются ультиматумом Зеленскому. По его словам, американский лидер дал президенту Украины шесть месяцев на завершение конфликта.

Ранее в США раскрыли, как команда Трампа может сорвать переговоры по Украине.

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