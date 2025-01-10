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Администрация Байдена сообщила команде Трампа о новых санкциях против России

Администрация Байдена сообщила команде Трампа о санкциях против энергосектора РФ
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Andrew Harnik/AP

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена сообщила команде избранного главы государства Дональда Трампа о введении масштабных санкций против энергосектора России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, администрация американского лидера держала Трампа в курсе решений на каждом этапе и по каждому важному вопросу, объясняя их причины.

«Пусть они сами прокомментируют свою реакцию на это», – сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, были ли санкции согласованы с командой Трампа.

На вопрос о том, нужно ли Трампу одобрение конгресса для отмены санкций, представитель Белого дома ответил: «Я считаю, что да. Эти санкции были введены указом президента Байдена. Я бы оставил на усмотрение следующей администрации решение о том, какие дальнейшие исполнительные меры они могут принять».

10 января сообщалось, что США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

Среди затронутых ограничениями компаний числятся «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть», а также другие нефтесервисные фирмы.

Ранее Блинкен уточнил, какие санкции были введены против России.

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