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Блинкен уточнил, какие санкции были введены против России

Блинкен: США ввели санкции против 200 компаний и 180 судов из России
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Tobias Hase/Global Look Press

Соединенные Штаты наложили санкции на более чем 200 компаний и частных лиц, связанных с энергетическим сектором России, а также на 180 с лишним судов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Сегодня США вводят санкции против более 200 компаний и физических лиц, имеющих отношение к российскому энергетическому сектору, а также против более 180 судов», — отметил глава американской дипломатии.

10 января сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпром нефтью». В рамках новых санкций было ограничено более 30 российских нефтесервисных компаний.

Среди затронутых ограничениями компаний числятся «Технологии ОФС», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть», а также другие нефтесервисные фирмы.

Ранее США ввели санкции против гендиректора «Росатома».

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