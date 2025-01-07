Мадуро заявил о готовившемся покушении на вице-президента Венесуэлы

Арестованный в Венесуэле аргентинский жандарм Науэль Агустин Гальо собирался совершить покушение на вице-президента страны Делси Родригес. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Televisión заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

Глава государства назвал ложью утверждение Гальо о том, что он прибыл в Венесуэлу для встречи со своей возлюбленной. Мадуро отметил, что аргентинец имеет на родине жену и детей. Президент Венесуэлы сообщил, что планировалось покушение на Родригес.

Мадуро осудил причастность аргентинского правительства Аргентины к насильственным планам «покушения на мир в Венесуэле».

3 января сообщалось, что правоохранительные органы Венесуэлы пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

28 июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых в третий раз победил Мадуро. На следующий день в стране начались протесты, в Каракасе произошли столкновения полиции и манифестантов. Генпрокуратура республики сообщала о задержании более 2 тыс. человек.

Ранее Мадуро пригласил Путина на инаугурацию.