Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда Трампа обжалует приговор политику

Команда Трампа обжалует приговор политику по делу о фальсификации документов
close
Brendan McDermid/Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа обжалует приговор политику по делу о фальсификации финансовых документов. Об этом заявил его адвокат Тодд Бланш, сообщает ТАСС.

«Мы твердо намерены подать апелляцию на этот вердикт», — сказал юрист во время судебного заседания.

10 января суд в Нью-Йорке освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации финансовых документов и оставил ему формальную судимость. Политику назначили безусловное освобождение, которое предполагает, что он не понесет ни тюремного заключения, ни штрафов, ни испытательного срока. При этом обвинительный приговор останется в силе.

Таким образом Трамп станет первым президентом Соединенных Штатов, вступившим в должность с судимостью за уголовные преступления. Его инаугурация состоится 20 января. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост главы государства или занимать его.

В конце мая 2024 года присяжные на суде в Нью-Йорке признали Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание по этому обвинению — свыше 130 лет тюрьмы. Сам избранный президент США свою вину отрицал, заявляя, что дело является политически мотивированным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами