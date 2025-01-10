Команда Трампа обжалует приговор политику

Команда избранного президента США Дональда Трампа обжалует приговор политику по делу о фальсификации финансовых документов. Об этом заявил его адвокат Тодд Бланш, сообщает ТАСС.

«Мы твердо намерены подать апелляцию на этот вердикт», — сказал юрист во время судебного заседания.

10 января суд в Нью-Йорке освободил Трампа от ответственности по делу о фальсификации финансовых документов и оставил ему формальную судимость. Политику назначили безусловное освобождение, которое предполагает, что он не понесет ни тюремного заключения, ни штрафов, ни испытательного срока. При этом обвинительный приговор останется в силе.

Таким образом Трамп станет первым президентом Соединенных Штатов, вступившим в должность с судимостью за уголовные преступления. Его инаугурация состоится 20 января. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост главы государства или занимать его.

В конце мая 2024 года присяжные на суде в Нью-Йорке признали Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание по этому обвинению — свыше 130 лет тюрьмы. Сам избранный президент США свою вину отрицал, заявляя, что дело является политически мотивированным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия.