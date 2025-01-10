В Госдуме назвали провокацией претензии Литвы на Калининград

Депутат ГД Водолацкий: Калининград был, есть и будет территорией России

Претензии президента Литвы Гитанаса Науседы на Калининград — это провокация и очередной пример русофобии. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Если сегодня мы будем перекраивать всю историю и говорить о том, что было в шестнадцатом, семнадцатом, восемнадцатых веках, то, естественно, на территории нынешней Европы или прибалтийских стран вообще может не остаться многих государств. <...> Поэтому такие заявления провокационные», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Калининградская область была, есть и будет территорией России.

9 января Науседа высказал притязания на Калининградскую область и назвал Калининград исторически литовским городом. Так он отреагировал на решение переименовать Мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые пруды.

По мнению Науседы, в регионе необходимо сохранить следы литовской культуры. Это не первая попытка западных стран «приписать» себе Калининградскую область. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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