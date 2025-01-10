Трамп заслушает приговор по делу о подлоге документов по видеосвязи

Трамп заслушает приговор по делу о фальсификации документов в Мар-а-Лаго

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не собирается 10 января лететь в Нью-Йорк, чтобы заслушать приговор по делу о фальсификации документов. Об этом сообщает ABC News.

«Трамп <...> планирует присутствовать на слушании <...> виртуально из своего поместья Мар-а-Лаго», — говорится в материале.

Ожидается, что приговор будет таким мягким, насколько это возможно по ньюйоркскому законодательству. Тем не менее это не отменяет факта, что Трамп станет первым осужденным экс-президентом США.

В конце мая 2024 года присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание по этому обвинению — свыше 130 лет тюрьмы.

Сам избранный президент США свою вину отрицал, заявляя, что дело является политически мотивированным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обратился в Верховный суд на фоне разбирательства в суде Нью-Йорка.