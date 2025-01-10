Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заслушает приговор по делу о подлоге документов по видеосвязи

Трамп заслушает приговор по делу о фальсификации документов в Мар-а-Лаго
close
Christian Hartmann/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не собирается 10 января лететь в Нью-Йорк, чтобы заслушать приговор по делу о фальсификации документов. Об этом сообщает ABC News.

«Трамп <...> планирует присутствовать на слушании <...> виртуально из своего поместья Мар-а-Лаго», — говорится в материале.

Ожидается, что приговор будет таким мягким, насколько это возможно по ньюйоркскому законодательству. Тем не менее это не отменяет факта, что Трамп станет первым осужденным экс-президентом США.

В конце мая 2024 года присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание по этому обвинению — свыше 130 лет тюрьмы.

Сам избранный президент США свою вину отрицал, заявляя, что дело является политически мотивированным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обратился в Верховный суд на фоне разбирательства в суде Нью-Йорка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами