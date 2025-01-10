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Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

NBC News: Трамп не исключает, что он и Обама «нравятся друг другу»
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Brendan McDermid/Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что испытывает симпатию к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, и что это чувство взаимно. Об этом пишет NBC News.

«Я не осознавал, насколько дружелюбно это выглядит. Я сказал: «Боже, они выглядят как два человека, которые нравятся друг другу». И, вероятно, так оно и есть», — сказал Трамп, комментируя видео, на котором он и Обама улыбаются друг другу на церемонии прощания с Джимми Картером.

По словам Трампа, у него и Обамы «немного разные философии», но у них, по мнению республиканца, получилось поладить.

10 января Трамп и Обама провели небольшую беседу во время церемонии прощания с Картером. По мнению эксперта по чтению по губам Джереми Фримена, республиканец предлагал Обаме найти «тихое место», чтобы обсудить некоторые вопросы.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным.

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