Трамп и Обама улыбнулись друг другу и поговорили на похоронах Картера

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп во время церемонии прощания с бывшим американским президентом Джимми Картером предложил бывшему лидеру США Бараку Обаме найти «тихое место», чтобы обсудить некоторые вопросы. Об этом заявил эксперт по чтению по губам Джереми Фримен газете New York Post.

«Я не могу говорить, нам нужно найти тихое место. Это важный вопрос, нам нужно обсудить его не здесь, чтобы разобраться сегодня», — расшифровал он возможную речь Трампа.

Фримен считает, что Трамп и Обама обсуждали международные соглашения, но неизвестно — какие именно. По мнению эксперта, избранный президент США в какой-то момент наклонился к Обаме и сообщил, что отказался от некоего договора из-за плохих условий.

Накануне Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам избранного американского лидера, встреча будет организована по инициативе российского лидера, и подготовка к ней уже ведется.

Ранее сообщалось, что заболевшая пневмонией Урсула фон дер Ляйен намерена встретиться с Трампом до его инаугурации.