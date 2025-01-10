Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе снова заговорили о нападении России

Глава МО Косиняк-Камыш не исключил нападения России на Польшу
close
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не исключает нападения России на территорию республики. Его слова передает радиостанция RMF FM.

Он призвал сохранять бдительность, поскольку в свое время многие считали невозможным конфликт на Украине. Косиняк-Камыш утверждает, что Россия якобы ведет гибридную войну в Европе.

«Нападения в пределах гибридной войны уже происходят не только в Польше, но и по всей Европе. Эта часть войны очень опасна. Давайте не будем ее недооценивать. Сеяние лжи в интернете, искажение фактов, манипуляции, ослабление социальной устойчивости – это разрушение одного из столпов безопасности. Это серьезное нападение на Польшу» ,— сказал глава военного ведомства страны.

Министр выступил с призывом готовиться к «любым сценариям» и «быть умнее». Косиняк-Камыш также подчеркнул, что Польша будет готова защищать Балтийское море в случае необходимости.

14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

Ранее министры обороны стран НАТО огорчились ситуации на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами