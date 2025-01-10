Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о возможных планах США ввести новые санкции против РФ

Песков допустил, что США введут очередные санкции против РФ до ухода Байдена
close
Kevin Lamarque/Reuters

Российское руководство не исключает, что администрация уходящего президента США Джо Байдена в скором времени введет новые санкции в отношении РФ. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как он сказал, нынешнее американское правительство стремится «оставить максимально тяжелое наследие» в рамках двусторонних отношений Вашингтона и Москвы. В том числе подобные действия направлены против избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января 2025 года, и его соратников.

«В русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что пока Вашингтон не введет новые санкции против Москвы, давать какие-либо серьезные комментарии по этому поводу нельзя. В связи с этим он призвал сначала дождаться конкретных решений со стороны американских властей.

9 января агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден может объявить о введении очередных санкций США в отношении РФ до конца текущей недели. По словам источника, таким образом уходящий глава государства хочет еще раз оказать поддержку Украине до прихода Трампа к власти.

Ранее в США конфисковали недвижимость российского предпринимателя на сумму $1,8 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами