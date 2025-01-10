В Кремле высказались о возможных планах США ввести новые санкции против РФ

Российское руководство не исключает, что администрация уходящего президента США Джо Байдена в скором времени введет новые санкции в отношении РФ. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как он сказал, нынешнее американское правительство стремится «оставить максимально тяжелое наследие» в рамках двусторонних отношений Вашингтона и Москвы. В том числе подобные действия направлены против избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января 2025 года, и его соратников.

«В русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что пока Вашингтон не введет новые санкции против Москвы, давать какие-либо серьезные комментарии по этому поводу нельзя. В связи с этим он призвал сначала дождаться конкретных решений со стороны американских властей.

9 января агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Байден может объявить о введении очередных санкций США в отношении РФ до конца текущей недели. По словам источника, таким образом уходящий глава государства хочет еще раз оказать поддержку Украине до прихода Трампа к власти.

Ранее в США конфисковали недвижимость российского предпринимателя на сумму $1,8 млн.