Байден принял решение в отношении организатора терактов 11 сентября 2001 года

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой заблокировать сделку о признании вины одного из организаторов терактов 11 сентября 2021 года Халидом Шейхом Мохаммедом. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, министерство юстиции США в описании дела, переданном в федеральный апелляционный суд округа Колумбия, пояснило, что американскому правительству будет нанесен непоправимый ущерб, если будут приняты признания вины Мохаммеда и двух других обвиняемых в терактах.

Авторы материала утверждают, что под ущербом понимается то, что правительству будет отказано в возможности провести публичный суд и добиться исключительной меры наказания в отношении трех обвиняемых в совершении теракта более 20 лет назад.

31 декабря New York Post писал, что трое подозреваемых в теракте 11 сентября в Нью-Йорке имеют шанс избежать высшей меры наказания, так как апелляционный суд отменил распоряжение министра обороны США Ллойда Остина об отмене досудебной сделки.

Суд аннулировал досудебное соглашение, достигнутое между прокуратурой и обвиняемыми — Халидом Шейхом Мухаммадом, Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави, которое позволяло обвиняемым признать вину в обмен на пожизненное заключение.

В США задержали мужчину, готовившего теракт «в стиле 11 сентября».