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На Украине назвали виновного в гибели людей в Приднестровье из-за энергокризиса

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в гибели людей в Приднестровье
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в гибели людей в Приднестровье из-за энергокризиса.

«Зеленский — международный террорист!» — написал он.

Так депутат отреагировал на появившуюся накануне информацию о гибели жителей Приднестровья на фоне энергокризиса.

1 января в республике отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение, причиной является прекращение поставок газа на теплогенерирующие объекты.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с энергообеспечением в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) действительно кризисная.

До этого глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские миротворцы обеспечиваются должным образом на фоне энергетического кризиса.

Ранее в Приднестровье заявили, что запасов газа хватит только на 24 дня.

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